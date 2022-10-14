Канберра, 14 октября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. С 14 октября более 400 000 низкооплачиваемых работников в ключевых отраслях промышленности Австралии получат большую зарплату из-за увеличения МРОТ на 4,6%. Об этом сообщил телеканал NineNews.

Pixabay.com Зарплата

В число тех чья зарплата увеличится, входят работники гостиничного, туристического и авиационного секторов. При этом граждане, работающие полный рабочий день, получат дополнительно минимум 40 долларов в неделю.

Повышение заработной платы в Австралии произошло после того, как Комиссия по справедливому труду в июне подняла минимальную почасовую оплату с 20,33 доллара до 21,38 доллара, или 812,60 доллара в неделю.

Ранее еще более 2,7 миллиона трудоустроенных лиц по всей Австралии добились повышения заработной платы.