Уфа, , 10:00 — REGNUM Беременным женщинам гарантировали бесплатную правовую помощь в Башкирии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в республике вступил в силу закон, направленный на защиту беременных женщин, женщин, имеющих детей до трех лет, а также лиц предпенсионного возраста.

Отмечается, что в Башкирии право на услуги государственного юридического бюро региона, услуги которого оплачиваются за счет бюджетных средств, имеют беременные женщины, лица предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно), женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, если они обращаются по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора (в нарушение Трудового кодекса России), восстановлением на работе, взысканием заработной платы, назначением, взысканием и перерасчетом пенсии в случае потери кормильца, других пособий, оспариванием и установлением отцовства, взысканием алиментов.

«У людей предпенсионного возраста могут возникать различные вопросы юридического характера, связанные в том числе с пенсионной реформой, с защитой их социально-экономических и трудовых прав. В спорных ситуациях требуется обращение в суд. Большинству женщин в период беременности или после родов сложно участвовать в судебном процессе, заниматься подготовкой документов, присутствовать на судебных заседаниях. Эту работу в определенных законом случаях сможет взять на себя профессиональный юрист», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.