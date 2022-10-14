Москва, 14 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Продолжительность рецессии в США может варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет, прежде чем рост экономики не восстановится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Андрей Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Тем более что еще летом 2022 года, по некоторым оценкам, США были очень близки к рецессии. В I квартале было снижение ВВП, а во II рост был чуть больше ноля. Сложная ситуация в мировой экономике, внутриполитические разногласия между основными американскими партиями — всё это не позволяет предсказывать устойчивый рост. А в числе основных причин длительности рецессии всё те же текущая рекордная инфляция плюс дорогой доллар, осложняющий содержание долга», — сказал Гусев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, согласно которому инфляция в США останется высокой на протяжении следующих десяти лет.