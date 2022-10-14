Грозный, , 09:57 — REGNUM В Чечне 13 октября состоялась встреча руководства МВД с родными погибших при исполнении воинского долга сотрудников полиции. Родственникам были переданы награды, которых удостоены погибшие герои за свои подвиги, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Орден Мужества

Орденами Мужества (посмертно) награждены шестеро полицейских: заместитель командира батальона специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова подполковник полиции Заур Димаев, полицейский-водитель спецполка старший сержант полиции Айдамир Исаев, старший инженер-сапер капитан полиции Рамзан Таймасханов, фельдшер спецполка старший лейтенант полиции Желил Эрсембиев, полицейский-снайпер спецполка прапорщик полиции Хусейн Садиков и заместитель командира взвода полка патрульно-постовой службы МВД РФ по городу Грозный капитан полиции Муслим Автаев.

Руководитель МВД по Чечне Руслан Алханов выразил соболезнование родным погибших коллег, отметив, что они сложили жизни во имя мира, защищая Родину. Их подвиг никогда не будет забыт.