Канберра, , 10:02 — REGNUM Федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс объявил рост цен «общественным врагом номер один для мировой экономики» после того, как в США зафиксировали более высокий, чем прогнозировалось, уровень инфляции в 8,2%. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Земной шар

Чалмерс вышел в эфире Nine News из Вашингтона, США, где он присутствует на встрече министров финансов G20.

«Враг номер один — это инфляция, с которой мы все сталкиваемся … Сегодня американцы получили цифру инфляции, которая была намного выше, чем они ожидали», — сказал он.

Чалмерс подтвердил, что австралийская экономика также столкнулась с серьезными проблемами на фоне опасений, что она движется к рецессии.