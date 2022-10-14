Новосибирск, , 09:59 — REGNUM В Новосибирске с 16 октября штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте увеличится до 1000 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Общественный транспорт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Штраф в размере 1000 рублей установлен за безбилетный проезд в общественном транспорте и воспрепятствование выполнению служебных обязанностей работниками (водителями, контролёрами, кондукторами и другими уполномоченными лицами) организаций городского, пригородного, междугородного внутриобластного транспорта общего пользования», — уточнили в управлении пассажирских перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Новокузнецка поставил в пример своим «зайцам» Новосибирск. Он сообщил, что число «зайцев» в общественном транспорте не уменьшилось и поэтому «по городу будет ходить «заячий катафалк».

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