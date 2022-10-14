Петропавловск-Камчатский, 14 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Для улучшения экологической обстановки, а также решения вопросов, связанных с обеспечением необходимой инфраструктурой площадок жилищной застройки, власти Камчатки разрабатывают план модернизации существующих очистных сооружений и строительства новых канализационных насосных станций с сетью коллекторов, сообщила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства края Людмила Кравец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канализация

Читайте также: Три муниципалитета Оренбуржья получат дополнительные дотации

Всего планируется построить пять канализационно-насосных станций в Петропавловске-Камчатском.

«В Камчатском крае остро стоит вопрос организации очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты. Только 67% сточных вод проходит очистку. В целях получения финансирования из федерального бюджета правительство региона обратилось к президенту Владимиру Путину. Он поддержал наше предложение и поручил правительству РФ выделить 6 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры на территории Петропавловск-Камчатской и Елизовской агломераций», — пояснила Людмила Кравец.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области три муниципальных образования получат дополнительные дотации из бюджета на решение коммунальных проблем.