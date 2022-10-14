Москва, 14 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Французская компания Danone намерена отказаться от своего бизнеса в России. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте производителя.

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Контроль над подразделением, занимающимся производством молочных и растительных продуктов, будет передан новому собственнику. Французы оценили свой ущерб от вынужденного ухода в 1 млрд евро.

В Danone отметили, что считают передачу активов другому собственнику лучшим решением для своих сотрудников, потребителей и партнёров. На российском рынке французская компания работала с 1992 года.