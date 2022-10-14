Канберра, , 10:01 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил 14 октября журналистам, что федеральное правительство готово оказать поддержку и помощь населению, пострадавшему от наводнений на юго-востоке страны. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Сегодня утром у меня был разговор с премьер-министром [штата Виктория Дэниэлом] Эндрюсом о наводнениях в Виктории, и там будут поступать запросы о поддержке, а также, вероятно, будут запросы и в Тасмании», — сказал глава федерального правительства.

Наиболее остро ситуация с наводнениями в Австралии сейчас стоит в Виктории, Тасмании и Новом Южном Уэльсе.

«Это трудное время, мое сердце обращено к пострадавшим общинам, и федеральное правительство готово предоставить любую помощь, которую запросят в Новом Южном Уэльсе, Виктории и Тасмании», — пообещал премьер-министр Альбаниз.