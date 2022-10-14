Томск, , 09:54 — REGNUM Жителей Томска предупредили о неблагоприятных метеоусловиях 1 степени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные Томского гидрометцентра.

Облака и солнечная погода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В городе с 13 часов 14 октября до 19 часов 16 октября введён так называемый режим «чёрного неба».

«Наступление такого режима происходит в случае штиля или образования тумана, что способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха», — отметили в мэрии.

Горожанам рекомендовано в этот период максимально отказаться от использования личных автомобилей и отдать предпочтение электрическому и газомоторному транспорту.

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