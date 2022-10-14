Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM Частные приюты для животных в Петербурге готовы принять домашних животных петербуржцев, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, сообщили 14 октября в городском медиацентре.

Кошка в приюте в Петербурге ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

По предъявлении повестки из военкомата животных готовы принять частные приюты по адресам: Большой Смоленский проспект, д.7-9; Глухоозерское шоссе, д. 14.

Обратиться в приюты посредством СМС-сообщения можно по телефону +7 (911) 0-999-666 и по электронной почте info@priut.ru.

По словам начальника Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрия Андреева, город хочет помочь мобилизованным почувствовать внимание государства даже в части заботы об их любимых домашних питомцах. По данным ВЦИОМ, около 60% петербуржцев являются владельцами домашних животных.