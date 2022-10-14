Тбилиси, 14 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Тбилисский мэр Каха Каладзе поздно вечером посетил городскую клинику, в которой находятся двое пострадавших от удара электрическим током подростков, сообщает 13 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Tbsakrebulo.gov.ge Каха Каладзе

Трагедия произошла в городском парке Ваке, в только что открытом фонтане. 13-летняя Марита Мепаришвили скончалась, ещё двое детей доставлены в больницу. Жизни одного из них ничего не угрожает, а вот второй находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Врач клиники сказал, что какие-либо прогнозы можно дать не ранее, чем через 72 часа после получения травмы.

Посетивший больницу Каладзе сделал заявление перед журналистами.

«Я хотел бы выразить свои соболезнования семье, родным и близким, я хорошо представляю, насколько тяжела ситуация. Я тоже в унынии, произошел ужасный факт, это самое жуткое для всех. Следствие всё определит, и все, кто совершил преступление, будут привлечены к ответственности, в том числе и я. Если я совершил какое-либо преступление, я готов понести ответственность перед законом», — заявил Каладзе.

По сведениям грузинских СМИ, глава компании «Гринсервис плюс», проводившей реставрацию парка Ваке, считается близким человеком мэра. Именно поэтому компании доставались многомиллионные контракты, оплачиваемые из городского бюджета. В частности, выяснилось, что работы по ремонту фонтана в парке были официально приняты мэрией и признаны соответствующими всем нормам.

Напомним, что грузинская оппозиция вовсю использует этот трагический случай как повод для отстранения Каладзе от должности. В Тбилиси уже прошло несколько митингов с требованием немедленной отставки мэра. Грузинские оппозиционеры даже отменили ранее назначенный на 14 октября митинг в поддержку киевского режима.