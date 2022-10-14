Выборг, Ленинградская область, 14 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Житель Выборгского района Ленинградской области Андрей Гапонов погиб, выполняя боевые задачи во время специальной военной операции на территории бывшей УССР, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он выразил свои соболезнования семье погибшего.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

«Мы прощаемся с самоотверженным и отважным человеком, до конца выполнившим долг патриота, настоящего гражданина своей страны. Андрей Вадимович Гапонов отдал жизнь за Родину, за мир ― для жителей Донбасса и для всех нас. И сегодня о его гибели скорбят все ленинградцы», — отметил глава региона.

С начала специальной военной операции России в Донбассе и на территории быв. УССР из официальных источников стало известно о гибели при исполнении воинского долга как минимум 44 жителей Ленинградской области.