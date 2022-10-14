Салехард, 14 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Страницу ямальских волонтёров-медиков «ВКонтакте» взломали мошенники. Об этом сообщает телеграм-канал «Кибердружина Ямала».

Bankenverband — Bundesverband deutscher Banken Киберпреступник

В группе волонтёров мошенники опубликовали пост со сбором денег на лечение девочки. Аналогичные публикации появились и в других пабликах соцсети — при этом от записи к записи у ребёнка менялась фамилия.

Кибердружина Ямала напоминает: прежде, чем отправить благотворительное пожертвование, проверьте, является ли сбор настоящим.