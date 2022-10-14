Херсон, 14 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Вся территория Херсонской области будет освобождена от киевских нацистов, заявил 14 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Вся территория Херсонской области будет освобождена. Этот процесс неизбежен. Мало того: уверен, что будет освобождена и соседняя Николаевская область», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов призвал лидеров западных стран интересоваться мнением своего народа, прежде чем выступать с заявлениями по конфликту на территории бывш. УССР.

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