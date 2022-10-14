Лишь 28% жителей Южной Кореи одобряют политику президента — Gallup Korea
Сеул, 14 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Уровень поддержки политики главы Южной Кореи Юн Сок Ёля продемонстрировал незначительный спад. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные исследовательской компании Gallup Korea.
Согласно результатам опроса, проведенного с 11 по 13 октября среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 28%, что на 1% меньше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 63% респондентов. По сравнению с прошлой неделей показатель не изменился.
Сообщается, что доля поддерживающих главу государства держится ниже 30% четыре недели подряд.
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 32%, а оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 38%.