Сеул, 14 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Уровень поддержки политики главы Южной Кореи Юн Сок Ёля продемонстрировал незначительный спад. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные исследовательской компании Gallup Korea.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Согласно результатам опроса, проведенного с 11 по 13 октября среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 28%, что на 1% меньше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 63% респондентов. По сравнению с прошлой неделей показатель не изменился.

Сообщается, что доля поддерживающих главу государства держится ниже 30% четыре недели подряд.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 32%, а оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 38%.