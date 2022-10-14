Ярославль, 14 октября 2022, 09:48 — REGNUM Ярославский «Локомотив» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе «Локомотива» дубль оформил нападающий Георгий Иванов, ещё одну шайбу забросил форвард Егор Коршков. У СКА отличился форвард Игорь Ожиганов.
СКА прервал серию из семи побед подряд. Кроме того, санкт-петербургский клуб потерпел первое в сезоне поражение в основное время.
На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции, на счету команды 33 очка. «Локомотив» идёт на третьем месте в Западной конференции с 23 очками.
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