Астана, 14 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, открывая 14 октября в Астане заседание Совета глав государств СНГ в узком формате, выступил с приветственной речью к собравшимся. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Искренне благодарю вас за поддержку инициатив Казахстана в рамках председательства в СНГ и активное участие в международных мероприятиях, проходящих в эти дни в Астане», — сказал Токаев.

Он отметил, что впервые в подобной встрече принимает участие президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Также Токаев сообщил о повестке заседания.

«Сегодня на рассмотрение Совета глав государств представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов нашего сотрудничества», — сказал президент Казахстана.

Напомним, на заседание Совета глав государств СНГ в Астане прибыл в том числе и президент России Владимир Путин.