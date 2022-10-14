Симферополь, 14 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Арестованы подозреваемые в причастности к террористическому акту на Крымском мосту, сообщает 14 октября ТАСС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

Суд в Симферополе арестовал пять человек по делу о причастности к теракту на Крымском мосту. Они будут находиться под стражей как минимум до 8 декабря.

Ранее ФСБ сообщила о задержании восьми человек, причастных к теракту на Крымском мосту. Среди них пять человек являются гражданами РФ.