14 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи соцсетей в Италии раскритиковали заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о европейском «саде», назвав его расистским и фашистским.

Владимир Бадмаев, , 14:02 — REGNUM Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сравнившего Европу с садом, который окружают «джунгли» остального мира, крайне неохотно цитируют западные СМИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако это не помешало пользователям соцсетей в Италии раскритиковать «дипломата». Многие называют слова Борреля расистскими или даже фашистскими, делящими человечество на сверхлюдей и недочеловеков.

Выяснилось к тому же, что это не первое подобное высказывание еврочиновника. В марте 2022 года он также назвал Европу с садом, который нужно защищать от окружающих её джунглей. Для чего, как очевидно, нужно больше тратиться на военные расходы.

«Жозеп Боррель сравнивает Европу с «садом», где всё работает, а остальной мир — с джунглями… Этот синьор ходил в одну школу с Адольфом Гитлером?» — возмутился Мауро Ф.

«Фашистское заявление представителя европейской дипломатии, который никогда не был избран народом, а является лишь плодом ужасного Лиссабонского договора», — прокомментировал Маттео А. С.

«Мы живем в эпоху фантастического безумия. Самая расистская речь, которую я когда-либо слышал в жизни», — пишет Пьетро М.

«Боррель допустил серьёзное расистское заявление на грани нацизма. То есть существует мир сверхлюдей из «золотого миллиарда», вокруг которого есть джунгли с недолюдьми. Что же, скоро мы увидим, как этот «сад» сможет выжить, если его перестанут кормить «недолюди», — отметил Марко Ч.

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Впрочем, многие сомневаются в умственных способностях Жозепа Борреля, считая, что у него примерно тот же диагноз, что и у американского президента Джо Байдена.

«Ещё один со старческой деменцией. Одного Байдена было недостаточно», — заявил Сильвио Р.

«Чего ещё можно ожидать от умственно отсталого человека?» — задаётся вопросом Франческо С.

«Это лишь подставная фигура. Ему можно порекомендовать отправку на принудительные работы», — считает Антонио Н.

«Мне кажется, они не понимают, что мы, граждане, сыты по горло недалёкими людьми, входящими в так называемую элиту», — заметила Лаура К.

«Боже мой, это хуже, чем бремя белого человека. Сумасшедший расист у власти», — вставил Карло Д.

«Безумцы во всей красе. Можно вспомнить его предшественников, которые тоже делили людей на сверхчеловеков и недочеловеков. В Европе ничего не меняется», — заключила Элена О.

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