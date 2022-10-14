София, , 09:43 — REGNUM Правительство Болгарии приступило к рассмотрению очередного плана компенсаций за потребленную электроэнергию для бытовых пользователей страны. Об этом 14 октября сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, уже с 1 января 2023-го года в коммунальных квитанциях граждан, использующих электричество для приготовления пищи и нагрева воды, будут указаны минимальные расценки, в то время как владельцы квартир и домов с бассейнами и подогревом полов станут платить по повышенным тарифам.

«Нововведение необходимо для восстановления социальной справедливости, — заявил действующий вице-премьер Болгарии Христо Алексиев. — Люди, экономящие свет, должны платить намного меньше тех, кто занимается «добычей» биткоинов».

Как утверждают в болгарском кабинете министров, подобная практика «будет соответствовать европейским нормам, поощряющим энергосбережение».

Размеры компенсаций и граничные рамки предполагаемых тарифов не уточняются.

Напомним, на сегодняшний день более 55% жителей Болгарии не в состоянии вовремя оплачивать счета за энергоносители.