Владивосток, 14 октября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Во Владивостоке 14 октября загорелось административное здание на улице Сельской. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки, сообщили в надзорном ведомстве.

24.mchs.gov.ru На пожаре

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Установлено, что загорелась крыша здания, площадь пожара составила около 40 кв. метров фасада.

На место пожара выехал прокурор Первореченского района Владивостока Василий Москвичев.

«По предварительной информации причиной пожара могли стать нарушения при проведении ремонта кровли. Из здания эвакуированы шесть человек. Пострадавших нет», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в складском помещении в городе Набережные Челны произошел вечером 13 октября.