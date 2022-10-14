Абуджа, , 09:42 — REGNUM Апелляционный суд Нигерии снял с лидера сепаратистской группировки «Коренной народ Биафры» (IPOB) Ннамди Кану обвинения в терроризме, выдвинутые ранее нигерийским правительством, сообщает агентство Reuters.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение принято единогласно всеми тремя судьями, которые рассматривали дело. Они постановили, что суд низшей инстанции не обладал юрисдикцией по вынесению вердиктов в рамках указанного расследования.

Кроме того, судьи отметили, что обвиняемый был похищен в Кении и экстрадирован в Нигерию незаконно. Суд постановил освободить Кану из-под стражи.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в штате Имо на юге Нигерии армией были уничтожены двое боевиков «Коренного народа Биафры».

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