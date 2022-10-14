Абуджа, 14 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Апелляционный суд Нигерии снял с лидера сепаратистской группировки «Коренной народ Биафры» (IPOB) Ннамди Кану обвинения в терроризме, выдвинутые ранее нигерийским правительством, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Решение принято единогласно всеми тремя судьями, которые рассматривали дело. Они постановили, что суд низшей инстанции не обладал юрисдикцией по вынесению вердиктов в рамках указанного расследования.

Кроме того, судьи отметили, что обвиняемый был похищен в Кении и экстрадирован в Нигерию незаконно. Суд постановил освободить Кану из-под стражи.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в штате Имо на юге Нигерии армией были уничтожены двое боевиков «Коренного народа Биафры».