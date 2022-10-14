Пекин, , 09:42 — REGNUM Без России странам Европу угрожают деиндустриализация, а также потеря огромнейших сумм денег. Об этом 14 октября пишет гонконгское издание Asia Times.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным источника, в случае реализации наиболее пессимистичных вариантов развития событий, европейские страну ждут деиндустриализация и потеря «триллионов инвестиционного капитала», а также резкое снижение уровня жизни.

«Добавьте к этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и необузданную инфляцию — и мрачные сценарии покажутся вполне оправданными», — говорится в статье.

Также отмечается, что когда в европейских странах наконец смогут осознать своё положение, к тому моменту Европа останется со своими проблемами один на один: Россия отвернётся он неё на Восток, а США, скорее всего, будут заниматься собственными проблемами, замкнувшись в себе.

«У Европы не останется иного выбора, кроме как сделать то же самое», — заключается в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель немецкого бундестага Вольфганг Шойбле заявил, что жителям Германии не стоит трагически воспринимать отсутствие отопления и электричества, которые могут их ожидать грядущей зимой.