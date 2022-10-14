Ижевск, 14 октября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества на 2023 год в Удмуртии запланирован капитальный ремонт 174 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

Это дома, которые формируют средства на капитальный ремонт на счете регионального оператора. На эти цели будет направлено 295,8 млн рублей. Реестр домов до настоящего момента уже утвержден.

По словам директора регионального Фонда капитального ремонта Дианы Новомейской, работы по обновлению кровли коснутся более 43% включенных в план домов. Это один из самых дорогостоящих и востребованных видов капитального ремонта.

Так, в течение года в 76 домах отремонтируют крыши, в 55 — систему теплоснабжения, в 49 — систему электроснабжения, в 47 – систему водоснабжения, в 29 – систему водоотведения, в двух - подвальные помещения.

Только в Ижевске работы по капитальному ремонту проведут в 58 домах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2023 года в Удмуртии планируется увеличение минимального взноса за капитальный ремонт. Так, новый тариф для домов без лифта составит 8,9 рубля за кв. метр площади жилья, а для домов с лифтом — 9,7 рубля. Тариф вырастет на 90 копеек и 1 рубль соответственно.

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