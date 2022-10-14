Уфа, 14 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Более 800 тысяч рублей выплатило предприятие за вред, причиненный водным биологическим ресурсам в Башкирии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Пресс-служба минэкологии Татарии Гибель рыбы

Сообщается, что около рек Узень, Сокат и Кляуле, расположенным в Аургазинском районе, одна из фирм складировала отходы жизнедеятельности крупного рогатого скота.

После дождей в июле 2022 года эти отходы попали в водоемы, что привело к массовой гибели рыбы, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что сумма причиненного ущерба составила более 800 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что предприятие также было оштрафовано на сумму 180 тысяч рублей за нарушение требований к охране водных объектов. В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений.

«По результатам прокурорского вмешательства обществом причиненный ущерб возмещен в полном объеме», — сообщает пресс-служба.