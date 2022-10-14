Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Вашингтон приветствует разъяснения Еврокомиссии (ЕК) о торговле с Россией в условиях санкций, касающиеся поставок продовольствия и удобрений. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил в Twitter.

Он отметил, что «продовольственная безопасность — это императив». При этом Прайс не пояснил, о каких именно шагах ЕК говорит.

«Приветствуем работу Еврокомиссии по разъяснению того, что банки, страховщики и другие поставщики услуг могут обеспечивать поддержку торговли продуктами питания и удобрениями с Россией», — написал представитель Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что РФ готова расширить поставки продовольствия, но для этого нужна отмена соответствующих ограничений и запретов.

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