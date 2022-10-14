Красноярск, 14 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Законодательное собрание Красноярского края внесён проект регионального бюджета на 2023–2025 годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Бурмистров А.В. Sobranie.info Депутаты Законодательного собрания Красноярского края

Согласно пакету документов объёмом 3123 страницы, в 2023 году доходы края запланированы в размере 340,4 млрд рублей, расходы составят 374,4 млрд. Таким образом, дефицит достигнет 34 млн рублей.

«Для разработки бюджета выбран базовый вариант прогноза социально-экономического развития края, предполагающий постепенную адаптацию российской экономики к новым условиям», — отметили в правительстве.

На социальные нужды планируется направить более 60 млрд рублей, в местные бюджеты из краевого поступят свыше 120 млрд рублей. Бюджет развития региона превысит 64 млрд рублей, которые пойдут на строительство в том числе красноярского метро.

По словам вице-премьера края Владимира Бахаря, несмотря на сложности, им удалось сформировать сбалансированный социально-ориентированный бюджет.

«Одновременно бюджетные параметры позволяют обеспечивать развитие экономики, укреплять инфраструктуру и поддерживать муниципальные образования края. Поэтому сегодня его можно назвать бюджетом инфраструктурного роста», — подчеркнул чиновник.