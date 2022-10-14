Москва, , 09:38 — REGNUM Россию на 27-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), которая в ноябре пройдёт в Шарм-эш-Шейхе, представит целый ряд сотрудников различных министерств и ведомств. Об этом 14 октября сообщил глава делегации, специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Египет Иван Шилов © ИА REGNUM

В беседе с ТАСС он отметил, что пока точно число участников делегации неизвестно, «но речь идёт о многих десятках людей».

«Ведомственный состав весьма разнообразный: будут представители МИД, Минэкономразвития, Минприроды, Минобрнауки, Минфина, Росгидромета и других ведомств, а также множества научных организаций, отечественных компаний. Будут также несколько министров и руководителей федеральных ведомств», — уточнил Эдельгериев.

Также, по его словам, в делегацию войдут представители Росатома и Сбербанка — корпораций, которые активно внедряют «зелёную» повестку. Глава делегации добавил, что это позволит представить российскую позицию по всем ключевым вопросам повестки дня.

«К ним относятся: ускоренное сокращение выбросов парниковых газов до 2030 года, согласование правил оценки достижения глобальной цели по адаптации, финансовая поддержка развивающихся стран и решение проблемы потерь и ущерба от изменения климата», —добавил спецпредставитель.

Напомним, 27-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) состоится в Египте, в Шарм-эш-Шейхе с 7 по 18 ноября. Конференция будет способствовать активизации глобальных переговоров по вопросам климата и мобилизации усилий, а также предоставит важную возможность для изучения последствий изменения климата в Африке.