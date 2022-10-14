Новосибирск, , 09:39 — REGNUM Автор предложения сделать потолок цен на российскую нефть в 60 долларов руководствуется не экономической логикой. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очевидно, что автор данного предложения (и стоящие за ним политические силы) руководствуется не экономической, но прежде всего политической логикой, и прежде всего логикой сдерживания России, которой руководствуется группа стран, относимых к «коллективному Западу», — отметил эксперт. — Помимо этого, США демонстрируют подобным образом заботу о европейских союзниках, ввергнутых в процесс практически необратимой рецессии (что объективно в интересах США как их экономического конкурента). Однако в ситуации глобального экономического кризиса, когда цену диктует продавец, а не покупатель, и когда страны ОПЕК уже подтвердили свое нежелание увеличивать добычу и снижать таким образом мировую цену на нефть — подобные инициативы Вашингтона не представляются слишком реалистичными».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить предельную цену на российскую нефть в размере примерно $60 за баррель западным странам. Она заявила, что предложенная стоимость позволит России «добывать и продавать нефть с прибылью».

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