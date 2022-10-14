Новосибирск, 14 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Автор предложения сделать потолок цен на российскую нефть в 60 долларов руководствуется не экономической логикой. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Очевидно, что автор данного предложения (и стоящие за ним политические силы) руководствуется не экономической, но прежде всего политической логикой, и прежде всего логикой сдерживания России, которой руководствуется группа стран, относимых к «коллективному Западу», — отметил эксперт. — Помимо этого, США демонстрируют подобным образом заботу о европейских союзниках, ввергнутых в процесс практически необратимой рецессии (что объективно в интересах США как их экономического конкурента). Однако в ситуации глобального экономического кризиса, когда цену диктует продавец, а не покупатель, и когда страны ОПЕК уже подтвердили свое нежелание увеличивать добычу и снижать таким образом мировую цену на нефть, подобные инициативы Вашингтона не представляются слишком реалистичными».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить предельную цену на российскую нефть в размере примерно $60 за баррель западным странам. Она заявила, что предложенная стоимость позволит России «добывать и продавать нефть с прибылью».

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