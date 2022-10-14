Кишинёв, 14 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Газпром сократил в октябре объёмы поставок газа в Молдавию на 30%, и нужно добиться, чтобы топливо поставляли в прежнем объёме. Об этом 13 октября заявил на телеканале TV8 глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

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«У меня нет такой уверенности, но мы должны приложить усилия, чтобы этого добиться. Это также будет зависеть от акционеров и нашей способности убедить Газпром. Я вижу добрую волю и со стороны правительства, и со стороны Газпрома», — сказал Чебан.

Он добавил, что сохраняется риск нового сокращения или полного прекращения поставок газа. Чтобы этого не произошло, нужно не только своевременно платить за топливо. Также важно договориться об отсрочке по урегулированию вопроса с историческим долгом, который накопила Молдавия.

Напомним, в октябре 2021 года Газпром потребовал от Молдавии выплачивать исторический долг, превысивший $700 млн. Молдавская сторона настояла на аудите задолженности и обязалась провести его до 1 мая 2022. После срыва этого срока Газпром назначил новый срок — 1 октября 2022 года. Когда и он был сорван, объёмы поставок газа сократились на 30% с 8,06 млн м куб. в сутки до 5,7 млн м куб.