Южно-Сахалинск, , 09:35 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в ходе прямой линии 14 октября сообщил, что праздновать Новый год в островном регионе будут, но скромнее.

В предвкушении Нового года Юлия Карнаева © ИА REGNUM

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«У детей должна быть радость. Вместе с тем нужно соответствовать сегодняшним обстоятельствам», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров призвал сократить бюджетные расходы на украшение населенных пунктов к Новому году. Он предложил отказаться от закупок новой иллюминации и украшений, довольствуясь теми, что были приобретены в предыдущие годы. А освободившиеся средства направить на поддержку семей участников специальной военной операции.