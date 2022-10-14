Санкт-Петербург, , 09:35 — REGNUM Работавшие в течение 2022 года 76 петербургских фонтанов, находящихся в ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в том числе три фонтанных комплекса, к 17 октября будут законсервированы, сообщили 14 октября в пресс-службе Смольного.

Фонтан у Адмиралтейства Дарья Драй © ИА REGNUM

Уже подготовлены к зиме фонтанные комплексы на Московской площади и на площади Ленина у Финляндского вокзала, а также светомузыкальные фонтаны в Петергофе, в сквере у Гостиного двора в Кронштадте, «Крестики-нолики» в Сестрорецке.

До 31 октября специалисты сольют воду из гидротехнических систем фонтанов, очистят чаши от мусора и демонтируют насадки и светильники.

«Хорошее лето и теплая осень позволили завершить целый ряд проектов по реконструкции и воссозданию городских фонтанов», — отметил губернатор Александр Беглов.

В течение 2022 года в рамках программы возрождения и реконструкции городских фонтанов «Водоканал Санкт-Петербурга» на собственные средства при содействии городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению восстановил десять фонтанов. Реализация программы реконструкции городских фонтанов будет продолжена в 2023 году.