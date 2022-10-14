Биробиджан, , 09:39 — REGNUM На электронную почту школ в столице Еврейской автономии пришли письма о заложенных в зданиях взрывных устройствах. В учреждениях образования отменили занятия, чтобы проверить эту информацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе мэрии Биробиджана.

Эвакуация колледжа Подписчик группы «Жесть Ярославль»

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Детей и сотрудников школ эвакуировали. Здания обследовали кинологи и сотрудники спецслужб. Взрывных устройств не обнаружили. Учреждения образования продолжили работать в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, все школы Биробиджана утром 14 октября получили сообщения о минировании, людей эвакуировали из десяти образовательных учреждений.