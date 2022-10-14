Остров, Псковская область, , 09:37 — REGNUM Два человека погибли, еще двое получили травмы в ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля на региональной дороге в Псковской области, сообщили 14 октября в пресс-службе региональной полиции.

Смертельное ДТП в Островском районе Псковской области 60. mchs. gov.ru

ДТП произошло в Островском районе 13 октября в 23:10 мск на 29 км дороги Остров-Вышгородок. По предварительным данным, 69-летний водитель большегруза Volvo, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с минивэном Opel Vivaro, под управлением 28-летнего мужчины. После чего грузовик столкнулся с фурой DAF, за рулем которой находился 46-летний водитель.

«В результате ДТП два водителя грузовых автомобилей погибли на месте, водителю и пассажирам Opel оказана медицинская помощь. На месте работали экстренные службы», — добавили в полиции, уточнив, что обстоятельства происшедшего выясняются.