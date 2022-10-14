Буэнос-Айрес, 14 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су прибыл 13 октября с официальным визитом в Аргентину. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей канцелярии главы южнокорейского правительства.

Casarosada.gob.ar Альберто Фернандес

Известно, что визит представителя Южной Кореи приурочен к 60-летию установления дипломатических отношений между странами.

В ходе зарубежной поездки южнокорейский премьер-министр встретится с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, с которым обсудит сотрудничество в различных областях, включая экономическую безопасность.

Ожидается, что Хан Док Су также попросит правительство Аргентины поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.