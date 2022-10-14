Лос-Анджелес, США, 14 октября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Режиссёр Акива Шаффер может снять и спродюсировать новый фильм франшизы «Голый пистолет», главную роль в котором исполнит Лиам Нисон. Об этом 14 октября сообщает портал Deadline.

Лиам Нисон

Производством картины хочет заняться Paramount Pictures, отмечается, что пока кинокомпания не дала проекту «зёленый свет». Это произойдёт после того, как Нисон даст согласие на участие в съёмках.

Сценарий к фильму напишут Дэн Грегор и Дуг Мэнд, которые недавно работали с Шаффером над созданием приключенческой комедии «Чип и Дейл спешат на помощь». По информации, которой располагает редакция издания, в новой картине серии Нисон будет играть не самого лейтенанта Фрэнк Дребена, а его сына.

Напомним, первый фильм франшизы «Голый пистолет» вышел на большие экраны в 1988 году, премьера третьего и последнего состоялась в 1994-м. Главную роль в картинах в жанре криминальной пародии исполнил Лесли Нильсен. Актёр ушёл из жизни 28 ноября 2010 года.