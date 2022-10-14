Вашингтон, 14 октября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Власти США продлили режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введённый в сфере здравоохранения из-за распространения COVID-19. Сообщение об этом опубликовано на сайте американского министерства здравоохранения и социальных служб.

(сс) Baltimore County Government Вакцинация от COVID-19 в США

Режим ЧС в здравоохранении ввели в 2020 году. Глава министерства Хавьер Бесерра после консультаций со специалистами пришёл к выводу, что отменять этот режим пока нельзя.

Режим ЧС будет действовать ещё 90 дней. Он позволяет привлечь дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавируса, в том числе без согласования с Конгрессом США.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре президент США Джо Байден заявил, что пандемия COVID-19 закончилась, однако многие американские специалисты не согласились с ним.

Читайте также: Минобороны РФ привело аргумент о запуске США пандемии COVID-19