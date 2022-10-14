Мелитополь, 14 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В ловушку на территории Запорожской области попали воюющие на стороне киевских нацистских формирований наёмники из стран Запада. Об этом 14 октября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепек»

«Западные наемники попали в ловушку на запорожской линии боевого соприкосновения. Группа около 10 человек — иностранцев — совершила вылазку на наши позиции в районе населенного пункта Пологи. Их запустили, после чего начался бой», — написал он в своём сообщении.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» отметил, что на кадрах с нашлемной камеры одного из погибших наёмников стран Запада запечатлено, что «солдатам удачи» дали серьёзный отпор, и у них были раненые и погибшие.

При этом Рогов добавил, что при попытке отступления западных наёмников накрыли из огнемётной системы «Солнцепёк».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главный врач Оленекской ЦРБ, хирург Назар Петров вернулся из зоны спецоперации в защиту Донбасса и рассказал, как помогал военнослужащим.