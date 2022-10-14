Копенгаген, 14 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Дании существенно возросло количество краж в магазинах и супермаркетах. Об этом сообщается в сюжете телерадиокомпании Danmarks Radio.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

По данным Национальной полиции, за последние шесть месяцев было зарегистрировано почти на 23% больше краж в магазинах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что это самый высокий показатель за последние пять лет. При этом в последние годы число случаев воровства из супермаркетов неуклонно снижалось.

Основной причиной тому, как считает управляющий одного из магазинов сети Kvickly Торбен Дальгор, послужила высокая инфляция.

По его словам, с полок «пропадает всё — от картриджей для принтеров до бритв», поэтому владельцам магазинов приходится вешать на некоторые товары магнитные клипсы, а дорогие убирать «под замок».

«По всей Дании распоясались воришки. Вместе с ростом цен в супермаркетах подскочило и количество краж», — отмечается в сюжете.

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В Датской торговой палате отмечают, что кражи стали головной болью для управляющих магазинами и универмагами по всей стране. Так, инфляция в сентябре в Дании составила 10%, и по сравнению с прошлым годом на сто крон можно купить уже значительно меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дании рекордная инфляция была зарегистрирована в июне. Впервые с 1983 года месячная инфляция составила 8,2% по сравнению с июнем 2021 года. Майские показатели инфляции были отмечены на уровне 7,4%. В королевстве фиксируется рост цен на продовольствие, а также тарифов на электричество и газоснабжение.