Тбилиси, 14 октября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В центре грузинской столицы прошли митинги, участники которых требуют немедленной отставки мэра Тбилиси Кахи Каладзе, сообщает 13 октября грузинский телеканал «Мтавари арзи».

Nathan Keirn Протест

Поводом для акций послужил трагический несчастный случай, происшедший в городском парке Ваке. Там в фонтане электрическим током убило одного ребёнка и тяжело травмировало другого. Примечательно, что Каладзе вечером предыдущего дня торжественно открыл этот долго ремонтировавшийся фонтан.

Первый митинг прошёл у здания столичной мэрии, а второй, более многочисленный, у здания парламента. Митингующие обвиняют Каладзе и городских чиновников в равнодушии к требованиям людей, непрофессионализме и коррупции. Они требуют, чтобы виновные в трагедии были строго наказаны, а Каладзе подал бы в отставку.

Часть митингующих была настроена весьма агрессивно и вступила в перепалку с полицией.

Напомним, что долгие ремонт в парке Ваке курировал лично Каладзе, неоднократно лично выезжавший на место работ.