В Тбилиси начались акции с требованиями отставки мэра города
Тбилиси, 14 октября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В центре грузинской столицы прошли митинги, участники которых требуют немедленной отставки мэра Тбилиси Кахи Каладзе, сообщает 13 октября грузинский телеканал «Мтавари арзи».
Поводом для акций послужил трагический несчастный случай, происшедший в городском парке Ваке. Там в фонтане электрическим током убило одного ребёнка и тяжело травмировало другого. Примечательно, что Каладзе вечером предыдущего дня торжественно открыл этот долго ремонтировавшийся фонтан.
Первый митинг прошёл у здания столичной мэрии, а второй, более многочисленный, у здания парламента. Митингующие обвиняют Каладзе и городских чиновников в равнодушии к требованиям людей, непрофессионализме и коррупции. Они требуют, чтобы виновные в трагедии были строго наказаны, а Каладзе подал бы в отставку.
Часть митингующих была настроена весьма агрессивно и вступила в перепалку с полицией.
Напомним, что долгие ремонт в парке Ваке курировал лично Каладзе, неоднократно лично выезжавший на место работ.