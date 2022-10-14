Астана, 14 октября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин кратко пообщался с главами Белоруссии и Казахстана Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым перед началом заседания Совета глав стран СНГ, который проходит в Астане.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин и Лукашенко пообщались, когда направлялись на совместную церемонию фотографирования. Беседа же Путина с Токаевым произошла, когда лидеры уже стояли перед фотокамерами.

Напомним, 13 октября Путин прилетел в Астану и выступил на шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 14 октября он прибыл на заседание Совета глав государств СНГ. Затем он выступит на саммите «Россия — Центральная Азия».