Донецк, 14 октября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 14 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:10 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 октября боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка.

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