14 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение телеканала CNN о том, что компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX отказалась финансировать услуги спутниковой связи Starlink на территории б. УССР.

Оксана Переможенко, , 14:01 — REGNUM Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX отказалась финансировать услуги спутниковой связи Starlink на территории б. УССР, о чем компания уведомила министерство обороны США, предложив оплачивать эти услуги американскому оборонному ведомству, сообщает CNN.

США и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

CNN также отмечает, что компания SpaceX потратила на спутниковую связь для Киева порядка $80 млн. Однако финансирование может прекратиться. Компания уведомила минобороны США о том, что может прекратить оплачивать использование сети на территории бывш. УССР, «если только американские военные не станут выделять на эти цели десятки миллионов долларов ежемесячно», уточняет CNN.

К концу текущего года затраты составят порядка $120 млн, а на ближайший год услуги связи обойдутся американскому оборонному ведомству в $400 млн.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения предположили, что это следствие недавнего инцидента между Маском и киевским режимом. Другие отметили, что американского бизнесмена или заставят и дальше оплачивать киевскому режиму услуги связи, или же это будет делать Пентагон. Встречались и те, кто намекнул, что это может быть завуалированный «слив» киевского режима.

«Тяжело быть иждивенкой. Маска, похоже, достали неадекватные», — отреагировал Xlodvig M.

«Нагнут Маска, там не таких нагибали! Все они шестерки, которым спецслужбы «разрешают» зарабатывать бабло, это не секрет какой-то», — добавил Стась В.

«Ну, возможно, это он не по собственной инициативе. Внешне саботаж по оплате, а внутри мы не узнаем, что происходит», — ответила Стасю В. Dina.

«Вроде умный… но дурак! Нашел с [кем] связаться и тем более им помогать. Эти твари не помнят добра и готовы предать всех и всё. Но ничего, наука будет хорошая», — прокомментировал Александр, описывая отношения между Маском и Киевом.

«Связались с попрошайками, да ещё и наглыми… пожинайте плоды. Оскорбления не прошли даром», — пишет Natale Le, указывая на то, что в Киеве ополчились на Маска из-за его видения варианта разрешения конфликта на территории б. УССР.

«Маск, может, и не хотел бы тратить деньги на эту падаль, но в «свободной» Америке что скажут, то и сделает. А не то найдётся какая-то тётя Дженни, которую он изнасиловал 30 лет назад», — отреагировал Роман.

«Может, нам помочь Маску перестать тратить огромные бабки на [киевский режим]. Ликвидировать эти спутники тихо и без пыли?» — с сарказмом поинтересовалась Мила.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

«Американская военщина оплатит — с таким бюджетом, как у них, могут позволить такую мелочь!» — добавил Amid V.

«[Киевский режим] — самая тупая инвестиция Маска! Всё всосали, и ещё и [куда подальше] послали», — смеется Anastasia B.

«Обожаю эту логику. Маск — негодяй и «агент Кремля», но должен [Киеву] продолжать поставлять «Старлинк» и желательно бесплатно!» — в недоумении Олечка Т.

«Какой неблагодарный, ему *опу предложили поцеловать, а он за деньги начал», — иронизирует Aleksey T., иллюстрируя испорченные отношения между представителями киевского режима и Илоном Маском после того, как Маск изложил свой план урегулирования кризиса на территории б. УССР, который не понравился Киеву.

«Так бывает, когда ты неблагодарная свинья», — написал о киевском режиме Terry P.

«Другие заплатят. Те, кому нужно и выгодно продолжение», — добавила Helen O.

«Ничего не изменится, теперь компания Маска будет стричь бабло со своего правительства, чтобы поддерживать работу старлинков. Все как всегда», — отметил Semyon.

«Не будьте наивны. Это мир большого бизнеса и гигантских финансовых потоков, в нем нет места эмоциям, обидам и прочей житейской ерунде. Холодный расчёт всегда на первом месте. Схема очевидна. [Киев] подсадили на Starlink, и это еще один элемент контроля над вассалами. А заодно получили неплохую рекламу и провели бета-тестирование в условиях военных действий. Деньги дадут, связь будет, не стройте иллюзий», — призвал Алексей Т.

«Заставят!» — подытожила Екатерина.

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