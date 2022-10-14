Саратов, 14 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Саратовской области с целью подготовки дорожно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период установили ответственных за уборку дорог при выпадении осадков (снега). Совещание на данную тему прошло 14 октября в региональном правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили зимой

Так, ответственным за содержание трасс федерального значения определен главный инженер ФКУ «Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» Дмитрий Леонов.

За содержание трасс регионального значения отвечает министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев.

На глав городов и районов возложена обязанность содержать дороги муниципального значения.

Управляющие компании ответственны за содержание дворовых территорий и крыш домов.

По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в регионе организуют горячую линию по вопросам расчистки транспортных магистралей, дворов и домов от снега в каждом районе, а также оперативный ямочный ремонт на поврежденных участках дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022–2023 годах в Саратовской области на внедрение интеллектуальных транспортных систем выделяется более 300 млн рублей.

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