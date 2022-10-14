Сеул, 14 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи составил $20,86 млрд, что на 2,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

Согласно опубликованным данным, сокращение показателя наблюдается третий месяц подряд.

Экспорт полупроводников упал на 4,6%, дисплеев — на 18,6%, мобильных телефонов — на 21,2%, компьютеров и периферии — на 20,2%.

Поставки ИКТ из Южной Кореи в США выросли на 3,6%, в Японию — на 18,2%, однако экспорт в Китай сократился на 4,7%, во Вьетнам — на 15,1%, в ЕС — на 0,9%.

Импорт информационно-коммуникационных технологий в страну вырос на 13,7%, до 12,93 млрд. Профицит торгового баланса составил $7,94 млрд.