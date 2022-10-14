София, 14 октября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками Управления полиции Софии, в центре столицы Болгарии были задержаны 26 мигрантов, ранее незаконно пересекших турецко-болгарскую границу. Об этом 14 октября сообщает БНР.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

По предварительным данным, все задержанные лица являются выходцами из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Как утверждают правоохранители, эти люди пытались выехать через Румынию и Сербию в Западную Европу.

Сейчас нелегалы помещены в региональный центр для содержания беженцев. Их судьбу будет решать болгарский суд.

Напомним, ранее действующее правительство Болгарии объявило о проведении масштабной акции по борьбе с нелегальной иммиграцией. Для ее реализации на болгарско-турецкую и болгарско греческую границы в срочном порядке было отправлено более 700 военнослужащих.