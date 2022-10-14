Красноярский край, 14 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Прокуратура Красноярского края начала проверку информации о загрязнении реки Кан в районе посёлка Кан-Оклер Саянского района. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

По предварительным данным, вверху по течению ряд предприятий добывают россыпное золото, а также ведётся геологоразведка.

На место выехал районный прокурор. К проверке также привлечены представители минэкологии края и аккредитованной лаборатории.

«В настоящее время устанавливается источник загрязнения. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, а также дана уголовно-правовая оценка действиям загрязнителей», — добавили в прокуратуре.

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